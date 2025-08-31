Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jagoda Marinić

Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest

Oberösterreich
31.08.2025 15:00
Die deutsche Autorin Jagoda Marinić hat kroatische Wurzeln
Die deutsche Autorin Jagoda Marinić hat kroatische Wurzeln(Bild: Lena Giovanazzi)

Sie ist eine beliebte Podcasterin in Deutschland: Jagoda Marinić hält am Sonntag, 7. September, die Festrede beim Brucknerfest in Linz. Als Autorin, die über die Gegenwart nachdenkt, gibt sie sich gerne provokant. So wünscht sie sich von der Politik „sanfte Radikalität“: Was meinen Sie damit, Frau Marinić?, fragt die „Krone“.

0 Kommentare

Das Linzer Brucknerfest ist nicht nur ein Festival der Musik, sondern es ist auch bei Denkerinnen und Denkern beliebt.

Nach Lisz Hirn im Vorjahr wird heuer Jagoda Marinić ans Pult treten und die Festrede anlässlich der Eröffnung halten. Aber wer ist diese Dame, die im deutschen Heidelberg zu Hause ist, denn eigentlich?

Migration und Demokratie
Jagoda Marinić ist eine beliebte Podcasterin, bekannt ist ihr ARD-Podcast „Freiheit Deluxe“ beim Hessischen Rundfunk. Als Autorin und Kolumnistin rüttelt sie an den Fundamenten unserer Gesellschaft. Mit scharfen Essays über Identität, Migration und Demokratie mischt sie Bühnen und Zeitungen auf. Ihre Botschaft: unbequem, mutig, klug, radikal zuversichtlich. Die „Krone“ plauderte vorab mit ihr.

„Krone“: Frau Marinić, wie würden Sie sich selbst in drei Sätzen jemandem vorstellen, der Sie nicht kennt?
Jagoda Marinić: Ich würde mich da an den Schweizer Dichter Robert Walser halten, der sagte: „Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüber so zu verhalten, als kennte er mich.“ Gestatten Sie uns eine Begegnung, in der wir die Freiheit genießen, uns neu zu erfinden!

Gerne. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie wussten: „Ich werde schreiben“? Wie und wo war das?
Ich hatte die Ahnung schon früh, im Kindergarten, in der Schule, aber die Entscheidung, zu schreiben, wagte ich noch nicht. Das Schreiben war eine Sache der reifen, älteren Herren, dachte ich. Als ich mit 21 Jahren vom Suhrkamp Verlag entdeckt wurde, hatte ich bereits mehrere Jahre die Nächte durchgeschrieben und mein Studium der Germanistik hatte wenig Chancen gegen meine Faszination, selbst zu schreiben. Ich wusste, mein erstes Buch würde mein Leben verändern.

In einer Zeit wachsender Polarisierung: Welche Rolle spielt Kultur heute noch als Raum für Dialog und gesellschaftliche Verständigung?
Ich habe heuer ein großes Literaturfestival in Heidelberg umgesetzt und konnte erleben, wie sehr wir diese Räume brauchen. Zehntausend Menschen, die anders aus einer Lesung herauskommen, die wieder reden, differenzieren und eine Neugier jenseits von News-Schlagzeilen miteinander teilen. Ich halte die Kultur für zentral, sie ist doch letztlich das, was wir meinen, wenn wir so große Worte wie „verteidigen“ in den Mund nehmen.

(Bild: Gaby Gerster)

Ihr aktuelles Buch trägt den Titel „Sanfte Radikalität. Zwischen Hoffnung und Wandel“. Was bedeutet „sanfte Radikalität“ konkret im politischen Alltag – und wie kann sie helfen, echte Veränderung herbeizuführen, ohne die Gesellschaft zu spalten?
Sanfte Radikalität ist eine Haltung, mit der man nach außen durchaus entschieden für seine Ideale kämpft, aber im Inneren sanft bleibt, gegenüber sich und Andersdenkenden. Man versucht, durch Kompromisse Entscheidungen herbeizuführen, mit den Instrumenten, die demokratische Gesellschaften bieten. Denn: Realer Wandel ist wichtiger, als im Recht zu sein.

Zitat Icon

Ich halte die Kultur für zentral, sie ist doch letztlich das, was wir meinen, wenn wir so große Worte wie „verteidigen“ in den Mund nehmen.

Jagoda Marinić

Wie begegnen Sie Menschen, die Veränderung als Bedrohung empfinden?
Ich verstehe ihre Ängste, aber ich versuche ihre Neugier zu wecken, ihr Zutrauen in die Zukunft, ihre Abenteuerlust.

Wie können wir in einer zunehmend digitalen Welt echte Empathie und zwischenmenschliche Verantwortung neu lernen?
Indem wir Räume lebendig halten, in denen wir uns in die Augen sehen, wirklich reden, die Energie spüren, die in einem Saal voller Menschen entsteht, wenn sie sich geistig mit etwas befassen – sei es mit Musik, Literatur oder Wissenschaft.

Lesen Sie auch:
Konzertmanagerin Johanna Möslinger richtet noch die Klangwolke aus – dann verlässt sie die LIVA
Johanna Möslinger
Klangwolken-Macherin kehrt zurück in Bäckerei
27.08.2025
Ausstellung in Linz
Erste KI-Studentin macht Professoren wahnsinnig
27.08.2025
Horror-Action geplant
Nach „Killviertel“: Aliens und UFOs im Mühlviertel
25.08.2025

Was hat Sie zuletzt fassungslos gemacht und wie gehen Sie damit um?
Die Rückkehr des Trumpismus und Maskulinismus und das Recht des Stärkeren. Einen Weg, damit umzugehen, suche ich noch. Aber ich glaube an die Kollaboration zwischen uns Menschen, an Empathie.

Verraten Sie uns, in welche Richtung Ihre Rede beim Brucknerfest gehen wird?
Da möchte ich uns jetzt gerne überraschen.

Welche Botschaft würden Sie an die nächste Generation richten?
Ich bin keine Botschafterin, ich spreche mit Menschen und suche einen Weg, würdig miteinander zu leben. Und gerade von der nächsten Generation – wenn man das so pauschal sagen kann – lerne ich derzeit so viel, dass ich mich gar nicht in die Rolle der Ratgeberin begeben würde, sondern viel lieber sage: „Ich lerne gerade so viel von euch“.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
155.710 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
151.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
150.349 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
1836 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1741 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1507 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Oberösterreich
1x1 des Zusammenlebens
Hausordnung für Zuwanderer in OÖ nimmt Formen an
Jagoda Marinić
Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest
Wenn Pfarrer verreist:
Urlaubsvertretung am Altar kommt oft aus Afrika
Hauben-Lokal sperrt zu
„Spitzen-Gastronomie leidet unter der Sparsamkeit“
Krone Plus Logo
3:1 gegen den LASK
SV Ried erzielte einen lupenreinen Derby-Hattrick!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf