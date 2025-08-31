Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest

Verraten Sie uns, in welche Richtung Ihre Rede beim Brucknerfest gehen wird?

Da möchte ich uns jetzt gerne überraschen.

Welche Botschaft würden Sie an die nächste Generation richten?

Ich bin keine Botschafterin, ich spreche mit Menschen und suche einen Weg, würdig miteinander zu leben. Und gerade von der nächsten Generation – wenn man das so pauschal sagen kann – lerne ich derzeit so viel, dass ich mich gar nicht in die Rolle der Ratgeberin begeben würde, sondern viel lieber sage: „Ich lerne gerade so viel von euch“.