40-Jähriger wollte Hausdach reinigen und stürzt ab

Ein 40-Jähriger aus Vöcklamarkt wollte am Sonntag mit einem Gartenschlauch das Dach seines Wohnhauses reinigen. Er begab sich ungesichert auf das Dach, rutschte dabei aus und fiel gegen 13.20 Uhr etwa sechs Meter in die Tiefe, wo er rücklings am Boden zu liegen kam.