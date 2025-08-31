Vorteilswelt
Mit Gartenschlauch

40-Jähriger wollte Hausdach reinigen und stürzt ab

Oberösterreich
31.08.2025 17:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/UNBEKANNT)

Mit einem Gartenschlauch wollte ein 40-Jähriger am Sonntag sein Hausdach reinigen. Doch dieses Vorhaben endete für den Mann mit Verletzungen im Spital. Der Vöcklamarkter war ausgerutscht und sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

0 Kommentare

Ein 40-Jähriger aus Vöcklamarkt wollte am Sonntag mit einem Gartenschlauch das Dach seines Wohnhauses reinigen. Er begab sich ungesichert auf das Dach, rutschte dabei aus und fiel gegen 13.20 Uhr etwa sechs Meter in die Tiefe, wo er rücklings am Boden zu liegen kam.

Nach der notärztlichen Versorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
