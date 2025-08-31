40-Jähriger wollte Hausdach reinigen und stürzt ab
Mit Gartenschlauch
Mit einem Gartenschlauch wollte ein 40-Jähriger am Sonntag sein Hausdach reinigen. Doch dieses Vorhaben endete für den Mann mit Verletzungen im Spital. Der Vöcklamarkter war ausgerutscht und sechs Meter in die Tiefe gestürzt.
Ein 40-Jähriger aus Vöcklamarkt wollte am Sonntag mit einem Gartenschlauch das Dach seines Wohnhauses reinigen. Er begab sich ungesichert auf das Dach, rutschte dabei aus und fiel gegen 13.20 Uhr etwa sechs Meter in die Tiefe, wo er rücklings am Boden zu liegen kam.
Nach der notärztlichen Versorgung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
