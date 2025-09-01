Elfmeter eine „Frechheit“? Szene erhitzt Gemüter

Beim 2:2 zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz am Samstag sorgte eine Entscheidung von Schiedsrichter Isa Simsek für Aufregung. „Wie man da einen Elfmeter pfeifen kann, ist unerklärlich und eine Frechheit“, ärgerte sich Linz-Kicker Manuel Maranda. Machen Sie sich selbst ein Bild (ca. bei Minute 04:40)! „Sportkrone.at“ zeigt in Kooperation mit Sky Sport Austria die Highlights – oben im Video.