729 Stunden und viel Schweiß für neues Gipfelkreuz

Das hochwertige Bergsymbol aus Holz und Eisen kommt nicht nur bei den Wanderern sehr gut an. „Das neue Gipfelkreuz ist ein echtes Wahrzeichen unserer Region geworden“, ist Herbert Schönberger, Bürgermeister von St. Konrad, stolz auf die gelungene Umsetzung des Projekts. Von der Aktion profitierte übrigens auch die Bergrettung Grünau: Bei der feierlichen Segnung des Kreuzes in der Pfarrkirche St. Konrad wurden freiwilligen Spenden gesammelt und an die Bergretter übergeben.