Landjugend-Projekt

729 Stunden und viel Schweiß für neues Gipfelkreuz

Oberösterreich
01.09.2025 15:00
Das Bergsymbol wurde mit Muskelkraft auf den Berg getragen.
Das Bergsymbol wurde mit Muskelkraft auf den Berg getragen.(Bild: Landjugend Viechtwang)

So geht Zusammenhalt! Bei der Landjugend Viechtwang widmete man sich in letzter Zeit vor allem einer Aufgabe: ein neues Gipfelkreuz am Steineck. Insgesamt 729 Arbeitsstunden steckten die Freiwilligen in das Projekt, schleppten schlussendlich alles per Muskelkraft zum Gipfel.

0 Kommentare

Am Ende war es für die Mitglieder der Landjugend Viechtwang ein schweißtreibender Ausklang eines langen Projekts, doch das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Insgesamt 729 freiwillige Stunden steckten die rund 25 Mitglieder in die Errichtung eines neuen Gipfelkreuzes am Steineck (1418 Meter). Das alte Kreuz aus Holz war bereits sehr abgewittert.

Rund 100 Kilo schwer
„Vom ersten Entwurf bis zu finalen Umsetzung wurde alles von uns geplant und durchgeführt. Das Fundament wurde am Gipfel vorbereitet und betoniert. Sechs Burschen haben dann das 100 Kilo schwere Kreuz hinaufgetragen, sich dabei in Zweierteams abgewechselt. Einer hatte im Rucksack den 40 Kilo schweren Sockel“, schildert Larissa Gillesberger von der Landjugend Viechtwang.

Das Gipfelkreuz wurde in Position gebracht.
Das Gipfelkreuz wurde in Position gebracht.(Bild: Landjugend Viechtwang)

Das hochwertige Bergsymbol aus Holz und Eisen kommt nicht nur bei den Wanderern sehr gut an. „Das neue Gipfelkreuz ist ein echtes Wahrzeichen unserer Region geworden“, ist Herbert Schönberger, Bürgermeister von St. Konrad, stolz auf die gelungene Umsetzung des Projekts. Von der Aktion profitierte übrigens auch die Bergrettung Grünau: Bei der feierlichen Segnung des Kreuzes in der Pfarrkirche St. Konrad wurden freiwilligen Spenden gesammelt und an die Bergretter übergeben.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Oberösterreich

