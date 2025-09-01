729 Stunden und viel Schweiß für neues Gipfelkreuz

So geht Zusammenhalt! Bei der Landjugend Viechtwang widmete man sich in letzter Zeit vor allem einer Aufgabe: ein neues Gipfelkreuz am Steineck. Insgesamt 729 Arbeitsstunden steckten die Freiwilligen in das Projekt, schleppten schlussendlich alles per Muskelkraft zum Gipfel.
Am Ende war es für die Mitglieder der Landjugend Viechtwang ein schweißtreibender Ausklang eines langen Projekts, doch das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Insgesamt 729 freiwillige Stunden steckten die rund 25 Mitglieder in die Errichtung eines neuen Gipfelkreuzes am Steineck (1418 Meter). Das alte Kreuz aus Holz war bereits sehr abgewittert.
Rund 100 Kilo schwer
„Vom ersten Entwurf bis zu finalen Umsetzung wurde alles von uns geplant und durchgeführt. Das Fundament wurde am Gipfel vorbereitet und betoniert. Sechs Burschen haben dann das 100 Kilo schwere Kreuz hinaufgetragen, sich dabei in Zweierteams abgewechselt. Einer hatte im Rucksack den 40 Kilo schweren Sockel“, schildert Larissa Gillesberger von der Landjugend Viechtwang.
Das hochwertige Bergsymbol aus Holz und Eisen kommt nicht nur bei den Wanderern sehr gut an. „Das neue Gipfelkreuz ist ein echtes Wahrzeichen unserer Region geworden“, ist Herbert Schönberger, Bürgermeister von St. Konrad, stolz auf die gelungene Umsetzung des Projekts. Von der Aktion profitierte übrigens auch die Bergrettung Grünau: Bei der feierlichen Segnung des Kreuzes in der Pfarrkirche St. Konrad wurden freiwilligen Spenden gesammelt und an die Bergretter übergeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.