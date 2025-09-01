Vorteilswelt
Triforêt Hinterstoder

Erleidet auch Land OÖ Schaden durch Hotelpleite?

Oberösterreich
01.09.2025 10:00
Grünen-Chef Kaineder vor dem Triforêt in Hinterstoder.
Grünen-Chef Kaineder vor dem Triforêt in Hinterstoder.(Bild: Werner Dedl)

Die Insolvenz des Triforêt-Hotels in Hinterstoder wird zum Streitthema im Landtag. Die Grünen vermuten, dass das Land Oberösterreich direkt von der Pleite betroffen sein könnte. Sie verlangen die Rückzahlung von Landesförderungen für das Mega-Projekt und stellen eine Anfrage an den Wirtschaftslandesrat.

Das Triforêt in Hinterstoder kommt nicht zur Ruhe: Nachdem sowohl die Dachgesellschaft des Hotels als auch die Betreibergesellschaft zuletzt Insolvenz anmeldeten, rumort es nun rund um die Pleite auch politisch. Die Grünen mutmaßen, dass der „Insolvenzskandal“ das Land OÖ direkt betreffen könnte.

Wenn das Land nicht nur Förderungen in dieses Projekt gelenkt hat, sondern nun auch noch selbst auf einer Insolvenzquote sitzen bleibt, dann ist das der nächste Schaden für Steuerzahler, Region und Gemeinde.

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne)

Ausständige Tourismusbeiträge
Denn neben 17 Millionen Euro Schulden und 135 Gläubigern sollen beim Triforêt zudem Tourismusbeiträge und Ortstaxen ausständig sein. In diesem Fall sei „die Finanzierung der Tourismusverbände und damit direkt die Zukunft unserer Regionen“ bedroht, sagt die Wirtschaftssprecherin der Grünen, Dagmar Engl.

„Ausverkauf der Heimat“
Deswegen – und weil laut Engl im Raum stehe, dass das Land OÖ selbst als Gläubiger im Insolvenzverfahren auftritt – werde sie eine schriftliche Anfrage an Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) einbringen. Grünen-Chef Stefan Kaineder verlangt indes auch die Rückzahlung der Landesförderungen für das Hotelprojekt – das aus seiner Sicht ein „Ausverkauf unserer Heimat“ war.

Oberösterreich

Triforêt Hinterstoder
Erleidet auch Land OÖ Schaden durch Hotelpleite?
