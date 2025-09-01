Erleidet auch Land OÖ Schaden durch Hotelpleite?

Das Triforêt in Hinterstoder kommt nicht zur Ruhe: Nachdem sowohl die Dachgesellschaft des Hotels als auch die Betreibergesellschaft zuletzt Insolvenz anmeldeten, rumort es nun rund um die Pleite auch politisch. Die Grünen mutmaßen, dass der „Insolvenzskandal“ das Land OÖ direkt betreffen könnte.