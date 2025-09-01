Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotzdem Lichtblicke

Arbeitslosigkeit ist um 6,4 Prozent gestiegen

Oberösterreich
01.09.2025 13:10
Knapp 38.000 Menschen sind in OÖ aktuell auf Jobsuche.
Knapp 38.000 Menschen sind in OÖ aktuell auf Jobsuche.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Es klingt paradox: Die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich stieg im August abermals an – um 6,4 Prozent auf knapp 38.000 Jobsuchende. Dennoch sind der Anstieg sowie andere Indikatoren erste Lichtblicke auf dem Arbeitsmarkt.

0 Kommentare

Österreichweit waren im August 368.000 Menschen als arbeitslos oder in Schulungen gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von sieben Prozent – die „Krone“ berichtet. In Oberösterreich liegt die Quote mit 5,2 Prozent unter dem bundesweiten Schnitt.

Der Anstieg der Jobsuchenden im Land ob der Enns – plus 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – kann sogar als „positives“ Signal gewertet werden. Denn in den vergangenen Monaten gab es bis auf den Juli stets zweistellige Zuwächse. Und auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat sich der Anstieg etwas abgeschwächt. In Salzburg gab es mit einem Plus von 7,3 Prozent den größten Anstieg – diesen unrühmlichen ersten Platz hatte in der Vergangenheit meist OÖ inne.

29 Prozent mehr Langzeitarbeitslose
„Die Frühindikatoren zu Veränderungen am Arbeitsmarkt zeigen bei den Augustzahlen nun das zweite Monat in Folge positivere Ergebnisse: Die Abgänge aus Arbeitslosigkeit sind fast doppelt so hoch als die Zugänge in die Arbeitslosigkeit. Die unselbstständige Beschäftigung bleibt beständig auf hohem Niveau. Die Integration von Personen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft und geringer Qualifikation entwickelt sich besser als im Österreichschnitt“, kommentiert AMS OÖ – Chefin Iris Schmidt die aktuellen Ergebnisse.

Sie räumt jedoch ein: „All diese Veränderungen reichen aber noch nicht aus, um die Arbeitslosigkeit im Gesamten zu senken.“ Vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen (ein Plus von 29 Prozent auf 9858) drückt die nach wie vor angespannte Lage aus.

Schatten im Handel, Licht bei Arbeitskräfteüberlassung
Aufgeschlüsselt nach Branchen, hat derzeit vor allem der Handel mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Wie schon im Vormonat war auch im August der Anstieg an Jobsuchenden mit plus 13 Prozent in dieser Sparte am größten.

Lesen Sie auch:
„Keine Trendumkehr“
367.120 ohne Job: Lage am Arbeitsmarkt weiter trüb
01.09.2025
Tendenz aber stabiler
Schon wieder: Fast zehn Prozent mehr Jobsuchende
01.08.2025

Ein Lichtblick ist hingegen, dass die Arbeitslosigkeit bei der Arbeitskräfteüberlassung gesunken ist. Das gilt als Frühindikator für wirtschaftlichen Aufschwung. Denn wenn die Aufträge wieder anspringen, greifen viele Unternehmen zuerst einmal auf überlassene Arbeitskräfte zurück.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
186.168 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
157.163 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
119.236 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2367 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1762 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1567 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Oberösterreich
Trotzdem Lichtblicke
Arbeitslosigkeit ist um 6,4 Prozent gestiegen
LASK-Fehlstart perfekt
Ried jubelt! Die Highlights vom OÖ-Derby im Video
Salzburg gegen BW Linz
Elfmeter eine „Frechheit“? Szene erhitzt Gemüter
Krone Plus Logo
Top-Immobilie verkauft
Elf Millionen Euro für Nebenwohnsitz am Attersee
Triforêt Hinterstoder
Erleidet auch Land OÖ Schaden durch Hotelpleite?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf