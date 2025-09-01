Arbeitslosigkeit ist um 6,4 Prozent gestiegen

Der Anstieg der Jobsuchenden im Land ob der Enns – plus 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – kann sogar als „positives“ Signal gewertet werden. Denn in den vergangenen Monaten gab es bis auf den Juli stets zweistellige Zuwächse. Und auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern hat sich der Anstieg etwas abgeschwächt. In Salzburg gab es mit einem Plus von 7,3 Prozent den größten Anstieg – diesen unrühmlichen ersten Platz hatte in der Vergangenheit meist OÖ inne.