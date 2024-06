Ferien ohne Angst vor dem Herbst: So geht‘s!

Schule ist in Wien weit öfter ein Sorgenthema als im Rest des Landes: Rund ein Fünftel aller Kinder in Österreich gehen in eine Wiener Schule – doch ein Drittel aller Anrufe, Mails und Chat-Anfragen an Rat auf Draht (unter der Telefonnummer 147 / rataufdraht.at) kommt aus der Bundeshauptstadt. Eltern und Kinder sitzen im selben Boot: Auch die Berater von elternseite.at, die ebenfalls vom Rat-auf-Draht-Team betreut wird, haben es in mehr als einem Drittel der Fälle mit Wiener Sorgen zu tun.