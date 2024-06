Beim digitalen Euro wird es Maximalguthaben geben

EZB-Direktor Piero Cipollone rief in einem Brief an die Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses (Econ) des EU-Parlaments, Irene Tinagli, dazu auf, die Gesetzgebung in der EU zügig abzuschließen. Dies sei entscheidend, „um den Menschen die Freiheit zu geben, ein digitales, öffentliches Zahlungsmittel überall im Euroraum zu nutzen und die kollektive Widerstandsfähigkeit und Autonomie zu stärken,“ schrieb Cipollone.