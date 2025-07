Rapid: Weitere Transfers & eine Legenden-Premiere

Neues Auswärtstrikot enthüllt

Gestern präsentierte Rapid sein neues Auswärtstrikot: Die Hütteldorfer tragen erstmals in der Geschichte in der Fremde ein blau-rotes Nadelstreif-Muster. Es ist ab sofort in allen Fanshops und unter www.rapidshop.at erhältlich. Dies gilt auch für Karten fürs Zweitrunden-Rückspiel zur Conference-League-Quali gegen Dedic (31. Juli, 20.30) und den Liga-Start drei Tage später gegen BW Linz.