Wie man am besten für angenehme Kühle sorgt

In meiner Jugend gab es im Jahr nur ein paar Tage mit Temperaturen über 30 Grad, heute geben diese Tage mancherorts zusammengerechnet schon einen Monat. In manchen Gebieten Mitteleuropas schreitet das Thermometer stramm auf die 40 Grad zu. In der Nacht fällt es noch unter 20 Grad, das wird aber nicht so bleiben. Dann wird das schlichte Wohnen schwierig, das Schlafen fast unmöglich. Abhilfe? Ein Klimagerät!