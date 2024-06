Hohes Risiko für Geldwäsche bei Kryptoanbietern

Neue Anti-Geldwäsche-Agentur

Eine Stärkung der Geldwäsche-Bekämpfung in Europa und Österreich sieht die FMA-Spitze durch die EU-Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA, die ihre Arbeit im kommenden Jahr in Frankfurt aufnehmen soll. Diese werde eine „zentrale Drehscheibe für die europäischen Aufsichtsbehörden“, erklärte FMA-Vorstand Helmut Ettl. So soll die AMLA in Zukunft 40 „hochriskante“ Institute in Europa direkt beaufsichtigen, darunter wahrscheinlich eines aus jedem EU-Land.