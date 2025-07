Viel Spott und Hohn nach „ultimativer Blamage“

Bevor es zurück nach Deutschland geht, stehen für die Werkself in den kommenden Tagen in Rio noch weitere Trainingseinheiten auf dem Programm. Das nächste Testspiel bestreitet das Team von Ten Hag am 27. Juli gegen den VfL Bochum. Dann ann soll bzw. muss aus der Sicht des deutschen Vizemeisters deutlich besser laufen.