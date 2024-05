Die Nachwehen nach der Signa-Pleite könnten sich noch in die Länge ziehen: „Das Konkursverfahren könnte einige Jahre dauern, also außergewöhnlich lange“, erklärte der Masseverwalter im Konkursverfahren. Das liege nicht nur an der Komplexität des Verfahrens, sondern besonders daran, dass viele Anfechtungsansprüche zu prüfen seien. Von diesen hänge auch die Quote ab.