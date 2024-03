Kiffen ist in Deutschland ab 1. April legal!

Lauterbach: „Schwarzmarkt bekämpfen“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach betonte vor der Abstimmung: „Wir führen mit dem Gesetz nicht Cannabis in Deutschland ein. Der Konsum in Deutschland sei in den vergangenen Jahren stark angestiegen“, so Lauterbach in seiner Rede vor der Länderkammer, berichtet die „Bild“.