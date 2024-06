Vor 15 Jahren starb „King of Pop“ Michael Jackson

Jackson toter „Spitzenverdiener“

Bei einem seltenen, gemeinsamen Auftritt wohnten die drei Geschwister Ende März in London der Premiere des Musicals „MJ: The Musical“ bei. Die große Bühnenproduktion „MJ“, die Jacksons Leben kurz vor dem Beginn seiner „Dangerous“-Welttournee im Jahr 1992 beleuchtet, startete 2022 am New Yorker Broadway. Ab Dezember soll „MJ – Das Michael Jackson Musical“ im Hamburger Stage-Theater an der Elbe aufgeführt werden.