Drei verletzte Motorradfahrer an einem Tag

Auf nasser Straße ausgerutscht

Schon in der Früh ist ein 42-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in Roitham schwer verletzt worden. Der Mann kam mit dem Hinterreifen in einer lang gezogenen Linkskurve auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Dadurch kam der Mann mit dem Motorrad zu Sturz, geriet in die Leitschiene und blieb dort mit dem Arm in einer Stütze hängen, berichtete die Polizei.