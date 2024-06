So schnitten unsere Schüler bei der Matura ab

Tendenziell waren die Ergebnisse in der AHS etwas besser als in der BHS. Den größten Unterschied gab es im Unterrichtsfach Deutsch. In der AHS durften 52,5 Prozent über ein „Sehr Gut“ oder „Gut“ jubeln. In der BHS waren es „nur“ 44,7 Prozent. Die Durchfallquote war dafür in diesem Fach bei beiden Schultypen am niedrigsten – siehe auch unsere Grafik oben. Auch auf Englisch dürften die heurigen Absolventen sehr gut vorbereitet gewesen sein. In keinem anderen Fach gab es bei der schriftlichen Reifeprüfung so viele Einser.