Sturms Ehrenpräsident Hans Fedl ist verstorben

Kein Geheimnis: Ohne Christian Jauk und sein Netzwerk an Investoren wie ... Hans Fedl gäbe es Sturm in der heutigen Form mit Sicherheit nicht. In fairer Abwicklung ging am 2. November 2006 der Präsidentenwechsel von Hannes Kartnig zu Hans Fedl über die Bühne. Fedl erinnerte sich an diese Zeit: „Unvergesslich für mich meine kurze Ansprache im damaligen Schwarzenegger-Stadion vor dem Spiel gegen Altach im November 2006 (2:0 für Sturm), als ich sagte: Sturm wird leben.“