Ekel-Protest! Seine soll als Klo genutzt werden

Um die gute Qualität des Seine-Wassers zu präsentieren, haben die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und sogar Präsident Emmanuel Macron angekündigt, vor den Spielen in der Seine zu schwimmen. Was verärgerte Bürger auf den Plan ruft, weil die Seine erst jetzt für die Spiele (um 1,4 Milliarden Euro!) gesäubert wird. Unter dem Motto „Wir kacken in die Seine“ wird in den sozialen Medien dazu aufgerufen, am Tag des Schwimmtests der Politik das „Geschäft“ im Fluss zu verrichten …