Da geht nichts mehr | Da geht noch was

Da geht noch was. Apropos Frankreich! Das EM-Auftaktmatch unserer Nationalmannschaft gegen den aktuellen Vizeweltmeister vom Montag wirkt nach – 0:1 verloren durch ein Eigentor. „Ich bin der Dodel der Nation“, bekannte Unglücks-Eigentorschütze Maximilian Wöber am Dienstag. Die deutsche „Bild“ zeigte einmal mehr, wie kreativ sie sein kann, wenn es darum geht, Österreich lächerlich zu machen und bezeichnete das Eigentor als „Dösi-Szene der Ösis“. „Dodel“ Wöber bekommt in der Heimat allerdings weniger Häme als vielmehr Trost. Ohnehin bleibt keine Zeit für große Rückblicke. Die Mannschaft schaut voraus und muss am Freitag in Berlin liefern. Da ist ein Sieg gegen Polen Pflicht. Nach der über weite Phase ansprechenden Leistung unseres Teams gegen den Weltranglistenzweiten Frankreich ist man optimistisch: Da geht noch was.