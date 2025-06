Tankkarte zigfach kopiert: 100.000 Euro Schaden

Tankvorgänge in vier Bundesländern

Diese widerrechtlichen Betankungen seien in den Bundesländern Kärnten, Salzburg, Oberösterreich und Tirol erfolgt. Allein in Tirol gab es 78 dieser Tankvorgänge. Der Transportfirma entstand dadurch ein finanzieller Gesamtschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro.