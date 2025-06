Gesundheitsbranche steht nach Covid vor Neuordnung

Österreicher geben 230 Euro im Monat die eigene Gesundheit aus

Schon heute investieren Menschen in Deutschland, Großbritannien und den USA im Schnitt 210 Euro pro Monat in ihre Gesundheit aus (Deutschland: 225 Euro; Großbritannien: 205 Euro; USA: 307 Euro). In Österreich werden 230 Euro im Monat für die eigene Gesundheit ausgegeben. Neben gesunder Ernährung und Sport sind laut Studie Gesundheits-Tracker sowie Genanalysen die häufigsten Maßnahmen für die gesundheitliche Vorsorge.