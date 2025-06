Staunen über Sensations-Rennen von „Hulk“

Von Startplatz 15 gestartet, war der „Hulk“, wie Hülkenbergs Spitzname lautet, nicht aufzuhalten, stürmte in Barcelona auf Endrang fünf. „Ich hatte schon das ganze Wochenende ein gutes Gefühl mit dem Update-Paket. Man kann sich auf das Auto verlassen. Es ist konstanter und stabiler“, so der 37-Jährige. Beim Start machte er gleich fünf Plätze gut, zeigte anschließend eine tadellose Leistung in seinem Boliden. „Das ist manchmal komisch, wie die Dinge funktionieren. Gestern war ich unzufrieden und nichts hat geklappt. Die Reifen, die wir gespart haben, waren heute das goldene Ticket. Wir haben es aber auch eingelöst und umgesetzt“, freute sich Hülkenberg, der in der letzten Runde sogar den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari überholte.