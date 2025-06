Orbán und FPÖ jubeln über „großen Sieg“

Ungarns Oppositionschef: „Keine Angst vor dem Volk“

Weitaus euphorischer wurde Nawrockis Triumph in Ungarn und in Österreich gefeiert. Der rechtsnationale ungarische Premierminister Viktor Orbán gratulierte auf Facebook und sprach von einem „großen Sieg für Polen und einem großen Sieg für die Visegrád-Zusammenarbeit“. Der größte Orbán-Gegner, TISZA-Chef Péter Magyar, forderte angesichts der Wahl in Polen eine Direktwahl des Staatsoberhauptes auch in Ungarn. „Vor dem Volk soll man sich nicht fürchten, sondern man muss ihm vertrauen“, schieb Magyar auf Facebook. Aktuell würde in Ungarn nämlich mittels eines „schmutzigen Deals“ entschieden, wer Präsident in Ungarn werde, so der Oppositionspolitiker.