Mutter nach Tötung ihres Sohnes (4) vor Gericht

Die Krankheit der früheren Kindergarten-Helferin steigerte sich langsam. In der zweiten Novemberwoche berichtete sie ihrem Mann über ein paar ihrer schlimmen Fantasien. Murat G. nahm daraufhin sofort Urlaub – und brachte seine Frau am 14. in eine Klinik, um sie untersuchen zu lassen. Im Erstaufnahmezentrum bei der Klinik sei ihr laut Staatsanwältin ein leichtes Psychopharmaka verschrieben worden, aufgenommen wurde die junge Mutter nicht. „Es wurde von der Ärztin eine Depression und Überforderung angenommen. Die akute Psychose wurde nicht erkannt“, berichtet die Staatsanwältin in dem erschütternden Prozess und Vorsitz von Richter Stefan Apostol.

Mann wollte aus Sorge wach bleiben

Der Zustand verschlimmerte sich in den kommenden Tagen. Die Frau dachte, dass die Welt abbrennen werde und Gas in ihre Wohnung ströme. Auch dachte sie, dass Männer ihr Kind vergewaltigen wollten. Der Ehemann war besorgt, dass sich die Frau etwas antut. „Er versuchte, die Nacht über wach zu bleiben, schlief aber tragischerweise um 15 Uhr ein“, so die Staatsanwältin. Als er aufwachte, hatte die Frau ein 17,5 cm langes Küchenmesser in der Hand und ging damit auf den gemeinsamen Sohn los. Er konnte das Kind nicht mehr retten.