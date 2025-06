„Gedemütigt“: Kreml schleppt sich zu Verhandlungen

Tag „wird in die Geschichte eingehen“

„Der 1. Juni 2025 wird als der schwarze Tag der russischen Luftwaffe in die Geschichte eingehen“, erklärte Jan C. Behrends, Osteuropa-Experte und Geschichts-Professor an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), gegenüber der deutschen „Bild“. „Auch wenn der Kreml es bestreitet: Russland verhandelt jetzt aus einer Situation der Demütigung und Schwäche“, so der Experte deutlich.