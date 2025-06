Italien will Kind und Mutter aus Gaza aufnehmen

Der israelische Luftangriff ereignete sich kurz nachdem der Familienvater seine Ehefrau in das Krankenhaus gefahren hatte, in dem sie als Kinderärztin arbeitet. Die israelische Armee gab an, „mehrere Verdächtige“ in der Nähe israelischer Bodentruppen „getroffen“ zu haben. Die Tötung der neun Kinder hatte international Bestürzung ausgelöst.



Hier sehen Sie das Posting von Antonio Tajani: