Ukrainischer Schlag tief im Inneren Russlands

„Der erste Angriff dieser Art in Sibirien“

Der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzew, gab am Sonntag einen Drohnenangriff auf das Dorf Srednij bekannt, das direkt neben der Militärbasis von Belaja liegt. „Das ist der erste Angriff dieser Art in Sibirien“, sagte er. Er rief die Bevölkerung auf, nicht in „Panik“ zu verfallen. Auf einem Video, das der Gouverneur veröffentlichte und das anscheinend von Anrainern gedreht worden war, ist eine Drohne am Himmel zu sehen und eine große, graue Rauchwolke im Hintergrund. Der Gouverneur der Region Murmansk, Andrej Tschibis, bestätigte, dass sich „feindliche Drohnen“ am Himmel befänden und dass die Luftabwehr arbeite.