Kriegserklärung

Als Kanzler Friedrich Merz am Mittwoch gefragt wurde, ob Deutschland seine hochpräzisen Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern wolle, antwortete er selbstbewusst: „Natürlich ist das im Bereich des Möglichen.“ Prompt erfolgte eine heftige Reaktion aus Moskau: Eine Taurus-Lieferung würde von Russlands Regierung als direkte Beteiligung Deutschlands am Krieg gewertet – mit allen Konsequenzen.