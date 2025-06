79 Festnahmen bei erneuten Krawallen in Paris

Die Jubelfeiern nach dem PSG-Sieg am Samstagabend waren von zwei Todesfällen überschattet worden. In Dax im Südwesten Frankreichs wurde ein 17-Jähriger erstochen, in Paris kam ein junger Mann auf einem Motorroller bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben. Die PSG-Mannschaft, die gegen Inter Mailand beim Finale in München 5:0 gewonnen hatte, war am Sonntag auf den Champs-Elysées von Zehntausenden Fans gefeiert worden.