„Allahu akbar“-Rufe und Schüsse in Wiener Park

Schockierende Szenen haben sich Freitagabend in einem Skaterpark in Wien-Floridsdorf abgespielt: Gegen 21 Uhr verfolgten mindestens zwei Jugendliche einen Mann – einer davon zog dabei eine Schusswaffe. Während der dramatischen Jagd durch den Park fielen mehrere Schüsse. Die Polizei bestätigte am Samstagnachmittag den Vorfall.