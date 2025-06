Stöger ist da! Sein Antritt ab 10.30 Uhr im Stream

„Große Qualität“

Heute wird er also offiziell vorgestellt und erstmals selbst in seiner neuen Funktion das Wort ergreifen. Das Medieninteresse wird riesig sein – Stöger und Rapid, da fusionieren zwei gewaltige Marken des österreichischen Fußballs. „Rapid habe ich natürlich auch in den letzten Jahren sehr intensiv und aufmerksam verfolgt“, wurde Stöger in einer Aussendung zitiert. „Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader mit großer Qualität haben, zudem verfügt die Akademie samt zweiter Mannschaft über viele Spieler mit Potenzial für höhere Aufgaben.“