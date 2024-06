Irres Wetter: Erst nasskalt, jetzt Hitzewarnung

Bisher zeigte sich der Juni ja nicht unbedingt von seiner sonnigsten Seite – die Temperaturen lagen sogar gut ein Grad unter den langjährigen Durchschnittswerten. Doch jetzt kommt der Sommer richtig in Schwung. Und zwar so sehr, dass die Wetter-Profis von GeoSphere für die nächsten Tage in Kärnten eine Hitzewarnung aussprechen. Für Freitag und Samstag warnen sie sogar vor „starker Hitzebelastung“.