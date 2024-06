Weißes Haus: Biden-Videos sind „manipuliert“

Biden habe sich jedoch bewegt, um den Fallschirmspringern mit einer Geste viel Glück zu wünschen, sagte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre am Montag. „Dies wurde umfassend überprüft, auch von konservativen Medien. Wenn man das Video ein wenig länger laufen lässt, sieht man, was passiert ist.“ So hatte etwa der Sender NBC die Vorwürfe entkräftet und eine Aufnahme aus einem anderen Blickwinkel gezeigt, die den Präsidenten tatsächlich in Interaktion mit Fallschirmspringern zeigt.