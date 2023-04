Joe Bidens gefährliche Wette gegen die Zeit

Dieser Befund - der bereits zwei Jahre alt ist - wird weder Kritiker verstummen noch Unterstützer in Ekstase versetzen. Denn was passiert, wenn Biden nicht mehr in der Lage ist, vernünftig auf die Krisen dieser Welt zu reagieren? In Europa tobt der größte Bodenkrieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Und China droht Taiwan immer unverhohlener mit einem Einmarsch. „Alles, was Xi Jinping sagt und tut, deutet darauf hin, dass dies bis 2027 geschehen wird“, urteilte zuletzt der britische Telegraph.