Wutanfall wird für Biden zum Wahlkampf-Desaster

Sondermittler sieht Erinnerungslücken

Bis Hur, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt aus Maryland – am Donnerstagmorgen die politische Bombe platzen ließ. In seinem 388-seitigen Untersuchungsbericht erklärte er, dass er einen Prozess gegen Biden trotz offensichtlicher Verstöße gegen die Geheimhaltungsgesetze der USA nicht gewinnen könnte. Seine Begründung war, dass Geschworene aus Mitleid Biden wegen dessen „mentaler Defizite“ nicht schuldig sprechen würden. Zitat Hur: „Beim Prozess würde sich Mr. Biden höchstwahrscheinlich so darstellen wie bei unserer Vernehmung – als ein gutmütiger, älterer Mann mit schlechtem Erinnerungsvermögen.“