Spielend lernend durch die Ferien im Sommercamp

Die Woche drauf starten, ebenfalls im Lakeside Park, die Educational Summer Labs für Nachwuchs-Forscher, während auch an der Uni Klagenfurt Informatik-Werkstätten angeboten werden. Sportlicher sind Natur-Wochen wie ein Alpin-Entdecker-Camp in Fragrant, eine Adventurewoche mit Überlebenstraining in Techelsberg, ein Zirkuscamp in Flattach oder eine Bambini-Tenniswoche für die Kleinen in Moosburg.