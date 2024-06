Weniger Filialen: Vergessen Banken auf Senioren?

Beratungszeiten auch in den Abendstunden

Die Banken halten mit stark ausgedehnten Beratungszeiten, auch in den Abendstunden, dagegen. Kunden können sich individuelle Termine ausmachen. Die Unzufriedenheit ist groß. Ein Vorwurf an die Banken: „Weniger Leistung am Schalter, dafür steigen die Konto-Gebühren.“