Mladenovic hat seine lange Leidenszeit beendet

Eine Mandelentzündung, das Pfeiffersche Drüsenfieber und eine Schulterverletzung: So liest sich die Krankenakte von Schwimmer Luka Mladenovic in dieser Saison. Seinen letzten Wettkampf absolvierte der 20-Jährige im Dezember bei der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni. „Ich hatte noch nie so eine schlimme Saison“, sagt der Goldfisch über sein Pech.