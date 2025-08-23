Wie der „Jedermann“ zum Festspiel-Goldesel wurde

Am 22. August 1920 feierte Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in Salzburg Premiere: die Geburtsstunde der Festspiele, deren Mitbegründer Regisseur Max Reinhardt die Idee hatte, das „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ vor dem Dom aufzuführen. „Aberwitziger Dreck“ urteilte Karl Kraus damals nach der ersten (von sechs) Aufführungen. Zudem sei das Stück „ein blasphemischer Hohn, der allein der Kasse förderlich sei. Ehre sei Gott in der Höhe der Preise!“