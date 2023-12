Mladenovic verdankt Oma den Beginn seiner Karriere

Nach einer langen Vorbereitung ist es endlich soweit. Die Schwimmsaison für Luka Mladenovic startet in die heiße Phase. Von heute bis Sonntag startet der Salzburger in Rotterdam (Hol) in der WM-Qualifikation. „Es ist nicht unrealistisch, dass ich es schaffe. Wie es im Moment im Training läuft, schaut es ganz gut aus“, liebäugelt er mit einem Start im Februar in Doha (Kat). Am Montag fliegt er weiter nach Otopeni (Rum), wo er seine ersten Europameisterschaften auf der Kurzbahn bestreitet. „Das ist das Highlight, darauf haben wir hingearbeitet“, blickt der „Goldfisch“ mit Vorfreude auf die EM.