„Das ist wie ein Kampf zwischen den Klitschkos!“

Vitali und Vladimir im Ring gegeneinander? So etwas hat es in der Sportwelt nie gegeben. Im Fußball oder Eishockey sind Duelle zwischen „Geschwistern” dagegen keine Seltenheit. Im Kufensport kommt es häufiger zu Begegnungen zwischen Red Bull Salzburg und Red Bull München. Wie schon im Vorjahr kreuzen die Mozartstädter mit den Bayern beim RB-Salute in Zell am See die Schläger. „Das ist natürlich für einige das Salz in der Suppe, auf das man aber gerne verzichten kann. Man könnte sagen, das ist wie ein Kampf der Klitschkos“, sagte Red-Bull-Boss Christian Winkler, der für beide Klubs zuständig ist, der „Krone“.



Brisant auch: Weil gleich acht Ex-Salzburger an der Isar aufmarschieren, ist das Geschwister-Duell auch eine Art Klassentreffen.