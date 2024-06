Nach Unfall mit Radlerin: Pkw-Fahrer lief davon

Gegen 17.15 Uhr kam es am Donnerstag in der Mühlstraße in Fernitz-Mellach zu einer Berührung zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 59-jährige Steirerin kam dadurch zu Sturz und verletzte sich. Während die Frau von der Rettung versorgt wurde, raste der Pkw-Lenker einfach davon.