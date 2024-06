Cooling-Off-Phase für Verfassungsrichter geplant

Bisland gab es eine derartige Wartefrist nur für den Präsidenten und seinen Vize. „Es geht darum, das Vertrauen in den VfGH zu stärken. Es heißt nicht, dass jemand, der in der Politik ist, nicht genauso ein Experte oder ein guter Jurist sein kann, aber ich glaube, im Sinne des Vertrauens in dieses Höchstgericht macht es Sinn, hier eine Cooling-Off-Phase einzuführen“, sagte Ministerin Edtstadler gegenüber Ö1.