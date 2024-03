Akten verlangt: SPÖ und FPÖ blitzen vor VfGH ab

Weitere Aktenlieferungen in der Schwebe

Die Entscheidung der Höchstrichter könnte Auswirkung auf ein weiteres Verlangen haben, diesmal von der Volkspartei. Diese will Akten im Zusammenhang mit einer alten Korruptionsaffäre der Kärntner Freiheitlichen, wird aber vom Justizressort vertröstet. Gleiches gilt für Anliegen der NEOS in Sachen „Spesen-Affäre“ der Wiener FPÖ. Gleich mehrmals verwies das Justizministerium in seiner abschlägigen Antwort auf laufende Prüfungen des Verfassungsgerichtshofes.