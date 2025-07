Bestes Zeugnis für Österreich von Ronaldo und Co.

Braucht Ronaldo eine bevorzugte Behandlung? Nein!

Ronaldo wuchs in einfachen Verhältnissen auf, doch 221 Länderspiele, elf Großereignisse in Serie, fünf Triumphe in der Champions League und knapp 1000 erzielte Tore katapultierten ihn in ungeahnte Höhen. Cristiano ist in der Welt der Milliardäre gelandet, mit seinen 661 Millionen Followern auf Instagram stellt er sämtliche Weltstars der Unterhaltungsindustrie in den Schatten. Also: Braucht Ronaldo ab Sonntag im Saalfeldener Camp eine bevorzugte Behandlung? Nein!