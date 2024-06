Alko-Lenker raste mit über 100 km/h durch Graz

Alkohol und Autofahren ist eine ziemlich schlechte Kombination. Einen Beweis dafür lieferte Donnerstagnacht ein 41-jähriger Steirer. Der Mann wurde von der Polizei im Zuge einer Geschwindigkeitsmessung am Grazer Grabengürtel mit stolzen 104 km/h geblitzt. Die Beamten hielten den Fahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung an und führten eine Alkoholmessung durch, die eine schwere Alkoholisierung ergab. Dem Alko-Raser wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.