Stadt kürzt Eiszeit: Verein bangt um Existenz

„Stadtgemeinde sichert Fortbestand des Publikums-Eislaufs“ – Was die Stadt in einer Aussendung als Jubelmeldung verkauft, könnte für den traditionsreichen Eishockeyverein UEC Mödling das Aus bedeuten. Der 1972 gegründete Verein sieht nämlich in den geänderten Rahmenbedingungen keinerlei Basis mehr für einen Spielbetrieb. Dieser wurde daraufhin eingestellt.