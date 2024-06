Global fehlende Gelder haben gravierende Folgen

Nur eine oder keine Mahlzeit pro Tag

Während Kinder – etwa in Uganda, Afghanistan und dem Libanon – vor den Kürzungen im Durchschnitt zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich nahmen, hatten die meisten Familien im Jänner 2024 nur eine oder gar keine Mahlzeit am Vortag der Erhebung gegessen. Knapp die Hälfte der Geflüchteten gaben an, dass sowohl Mädchen als auch Jungen jetzt zu Hause mehr Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch ausgesetzt sind.