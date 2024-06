Wie die SPÖ das Thema Migration nun „neu“ angeht

Die SPÖ ist beim Migrationsthema – wieder einmal – in der Findungsphase. Wie die „Krone“ erfuhr, soll der interne Gipfel am 22. Juni in Wien stattfinden. Wer teilnehmen soll, welche beiden Lager es zum Thema gibt und was am Ende des geplanten Aufputzes des Kaiser-Doskozil-Papiers herausschauen könnte.